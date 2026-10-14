İstanbul'da aniden bastıran sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Yağışın ani yükselişi birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Etkiler

Toplu taşıma ve kara yolu trafiğinde aksamalar gözlendi, bazı güzergâhlarda yoğunluk oluştu. Su birikintileri nedeniyle yürümek ve araç kullanmak güçleşti; küçük mahalle yollarında su tahliyesi ihtiyacı ortaya çıktı.

Yetkililer ve öneriler

Belediye ekipleri çalışmalarına başladı ve risk taşıyan bölgelerde müdahale ediyor. Vatandaşlara, su birikintilerinden uzak durmaları, araç kullanımında tedbirli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtiyor ve vatandaşları güncel duyurulara göre hareket etmeye davet ediyor.

İstanbul'da sağanak yağış