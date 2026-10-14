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İstanbul'da aniden bastıran sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde ulaşımda aksamalara, bazı bölgelerde su birikintilerine yol açtı; yetkililer uyardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 07:45

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EDİTÖR: Emre Koç

İstanbul'da aniden bastıran sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

İstanbul'da aniden bastıran sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Yağışın ani yükselişi birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Etkiler

Toplu taşıma ve kara yolu trafiğinde aksamalar gözlendi, bazı güzergâhlarda yoğunluk oluştu. Su birikintileri nedeniyle yürümek ve araç kullanmak güçleşti; küçük mahalle yollarında su tahliyesi ihtiyacı ortaya çıktı.

Yetkililer ve öneriler

Belediye ekipleri çalışmalarına başladı ve risk taşıyan bölgelerde müdahale ediyor. Vatandaşlara, su birikintilerinden uzak durmaları, araç kullanımında tedbirli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtiyor ve vatandaşları güncel duyurulara göre hareket etmeye davet ediyor.

İstanbul&#039;da sağanak yağış

İstanbul'da sağanak yağış

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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