Yapay zekâ ile akademi ve sanayiye köprü kuran ADÜ platformu

ADÜ'den yapay zekâ destekli eşleştirme girişimi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde geliştirilen yeni bir dijital platform, sanayi kuruluşlarının çözüm bekleyen teknik ve operasyonel sorunlarını akademik uzmanlıkla buluşturmayı amaçlıyor. ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları İbrahim Engin Öztürk ve Mehmet Can Hanaylı tarafından, ADÜ Teknokent A.Ş. çatısı altında yürütülen çalışmayla hayata geçirilen platform, veri odaklı bir yaklaşımla eşleştirme yapıyor.

Nasıl çalışıyor:

Platform, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarını toplayıp analiz eden bir mekanizmayla işliyor. Bu süreçte kullanılan yapay zeka destekli algoritma, başvurular ile araştırma uzmanlık profilleri arasında veri temelli eşleştirmeler öneriyor. Amaç, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun akademisyenlere daha hızlı ulaşmasını sağlamak ve akademik bilgi birikiminin sanayideki sorunların çözümünde etkin kullanımını artırmaktır.

Bu yöntem sayesinde işletmeler danışmanlık ve çözüm arayışlarını hızlandırırken, akademisyenler de saha odaklı projelerle bilgi üretimini ve uygulama deneyimini güçlendirebilecek. Platform, sorun tanımlama aşamasından eşleştirme önerisine kadar dijital bir köprü görevi görüyor.

Yaygınlaştırma hedefi:

ADÜ tarafından yapılan açıklamada platformun ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda farklı üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleriyle entegrasyon çalışmaları öngörülüyor. Hedef, platformu ulusal ölçekte akademik bilgi birikimi ile sanayi ihtiyaçlarını buluşturan etkin bir veri ve çözüm ağına dönüştürmek.

Sonuç olarak, ADÜ'nün geliştirdiği bu girişim, sanayi ile akademi arasındaki geleneksel bariyerleri azaltmayı ve iş birliği süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan dijital bir adım olarak öne çıkıyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ PLATFORM, SANAYİ KURULUŞLARININ ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARINI AKADEMİSYENLERİN UZMANLIĞIYLA BULUŞTURACAK.