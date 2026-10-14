halk tv'ye kayyım atandı, yayınları durdu; 17 kişi için gözaltı kararı

Halk TV'ye kayyım atandı, yayınları askıya alındı

Sabah saatlerinde Halk TV'nin Zeytinburnu'daki merkez binasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı. Operasyon kapsamında kanaldan yöneticilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, kanala kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu bildirildi.

Operasyonun kapsamı:

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri sabah erken saatlerde Halk TV binasında arama yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararları arasında kanal yöneticilerinin de bulunduğu belirtildi.

İsnat edilen suçlar:

Soruşturma çerçevesinde, iddiaların belediyelerden alınan ihaleler ve kanalın finansmanı ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Yetkililer suçlamaların kapsamına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmadı.

Kanalın durumu ve soruşturmanın seyri:

Kanalın yayınlarının durdurulması ve kayyım atanması kararları operasyona eş zamanlı olarak uygulandı. Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve olası hukuki adımlar konusunda resmi açıklamalar bekleniyor.

HALK TV'DEN 11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI