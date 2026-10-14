Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

halk tv'ye kayyım atandı, yayınları durdu; 17 kişi için gözaltı kararı

Halk TV'nin Zeytinburnu binasına polis tarafından sabah araması yapıldı; kanala kayyım atandı, 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:28

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 08:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

halk tv'ye kayyım atandı, yayınları durdu; 17 kişi için gözaltı kararı

Halk TV'ye kayyım atandı, yayınları askıya alındı

Sabah saatlerinde Halk TV'nin Zeytinburnu'daki merkez binasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı. Operasyon kapsamında kanaldan yöneticilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, kanala kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu bildirildi.

Operasyonun kapsamı:

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri sabah erken saatlerde Halk TV binasında arama yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararları arasında kanal yöneticilerinin de bulunduğu belirtildi.

İsnat edilen suçlar:

Soruşturma çerçevesinde, iddiaların belediyelerden alınan ihaleler ve kanalın finansmanı ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Yetkililer suçlamaların kapsamına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmadı.

Kanalın durumu ve soruşturmanın seyri:

Kanalın yayınlarının durdurulması ve kayyım atanması kararları operasyona eş zamanlı olarak uygulandı. Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve olası hukuki adımlar konusunda resmi açıklamalar bekleniyor.

HALK TV&#039;DEN 11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

HALK TV'DEN 11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü
images

Erken tanı ve yaşam tarzı ile meme sağlığını korumak mümkün
images

Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği
images

Sanayici kadınların eşliğinde kız çocuklarının hayalleri konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

Enver Yücel kültür merkezinin temeli Piraziz'de atıldı

Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua