Hamzabeyli'de dedektör Atlas operasyonu: 255 pakette 287 kilo 910 gram esrar bulundu

Operasyonun ayrıntıları:

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurup detaylı arama yaptığı araçlardan biri oldu. Arama çalışmasına dedektör köpek Atlas da katıldı ve ekipler tır içinde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı aramada, paketlerin yerleştirildiği bölümler didik didik aranırken, şüpheli paketlere ulaşılması üzerine numune ve tespit çalışmaları yapıldı. Uygulama sırasında hem fiziki arama hem de köpeğin yönlendirmesi önemli rol oynadı.

ele geçirilen madde ve soruşturma:

Arama sonucunda toplam 255 ayrı paket içinde 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, bu yakalamanın gümrük kapılarında yürütülen denetimlerin etkinliğini gösterdiğini ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığının devam ettiğini vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER