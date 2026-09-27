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Haramidere'de yol gerilimi: servis şoförü iki suçtan tutuklandı

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu'nda sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Oran, iki suçtan tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Haramidere'de yol gerilimi: servis şoförü iki suçtan tutuklandı

Olayın özetine ilişkin bilgiler

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu'nda sabah saatlerinde yaşanan trafik tartışması, sosyal medyaya düşen görüntülerle kamuoyunun dikkatini çekti. Regnum Sitesi karşısında bir servis aracı ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet arasında güvenliği tehlikeye düşüren hareketlerin yer aldığı kaydedildi.

Görüntülerin yayılması ve ihbar:

Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından polis merkezine telefonla ihbarda bulunuldu. Paylaşılan görüntüler, olayın kısa sürede yetkililerin gündemine gelmesine neden oldu ve emniyet birimleri harekete geçti. Olay yerindeki araçların plakaları ve tarafların davranışlarına dair görüntüler soruşturmanın başlangıç delilleri olarak değerlendirildi.

Soruşturma süreci ve tutuklama:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, servis şoförü Mehmet Oran gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında Oran, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs ile Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ve adli makamlar olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor; görüntüler soruşturmanın önemli bir parçası olarak dosyaya dahil edildi.

Esenyurt’ta servis şoförü silahla yaralamaya teşebbüs ve ulaşım aracını engelleme suçlarından...

Esenyurt’ta servis şoförü silahla yaralamaya teşebbüs ve ulaşım aracını engelleme suçlarından tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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