İznik gölü'nde teknenin ani dönüşüyle üç kişi göle düştü, biri motor kısmına çarparak yaralandı

olayın gelişimi:

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akın G. (27), Emre Ö. (30) ve Eşref H. (28) tekneyle seyir halindeyken teknenin aniden dönmesi sonucu dengelerini kaybederek göle düştü.

yaralanma ve müdahale:

Düşme anında Eşref H., teknenin motor kısmına çarptı ve yaralandı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine müdahale eden ekipler ilk müdahaleyi yaptı.

soruşturma ve kurtarma çalışması:

Tekne, İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile çevredeki vatandaşların ortak çabasıyla kıyıya çıkarıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

İznik Gölü'nde tekneden düşen 3 kişiden biri yaralandı