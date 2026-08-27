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Avrupa devlerinde eşleşme tamam: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri açıklandı

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 lig aşaması kuraları Monaco'da çekildi; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gruplardaki rakipleri netleşti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa devlerinde eşleşme tamam: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri açıklandı

Kura çekimi ve format:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri Monaco'da düzenlenen kura çekimiyle belirlendi. Kura törenini eski futbolcular Thierry Henry ve David Villa gerçekleştirdi. Lig aşamasında her takım 4 maçını evinde, 4 maçını deplasmanda oynayacak ve toplam 8 maç sonunda puan sıralamasına göre ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek; 9 ila 24. sırayı alan takımlar ise son 16 play-off turu oynayacak.

Galatasaray'ın grubu:

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda karşılaşacağı rakipler şu şekilde belirlendi: Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D). Grup eşleşmesi Galatasaray için hem güçlü rakipler hem de deplasman sınavları içeriyor.

Fenerbahçe'nin grubu:

Fenerbahçe de lig aşamasında şu takımlarla eşleşti: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D). Eşleşme, sarı-lacivertlilere zorlu bir fikstür ve farklı iklim ile oyun stillerine karşı sınavlar sunuyor.

Maç programı:

Lig aşaması maç takvimi şu şekilde ilan edildi: 1. hafta: 8/10 Eylül, 2. hafta: 13/14 Ekim, 3. hafta: 20/21 Ekim, 4. hafta: 3/4 Kasım, 5. hafta: 24/25 Kasım, 6. hafta: 8/9 Aralık, 7. hafta: 19/20 Ocak 2027, 8. hafta: 27 Ocak 2027.

Lig aşamasının ardından turların tarihleri ise şöyle duyuruldu: Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027, Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027, Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027, Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027, Final: 5 Haziran 2027.

Türkiye'yi temsil eden iki kulübün kura sonucu, hem yerel lig performanslarının uluslararası alana yansıması hem de önümüzdeki sezonun Avrupa takvimindeki önemli dönemeçleri açısından yakından takip edilecek. Takımların grup maçlarındaki performansları, hem ülke puanına hem de Avrupa'daki görünürlüğe doğrudan etki edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 SEZONU LİG AŞAMASI EŞLEŞMELERİ MONACO’DA YAPILAN KURA ÇEKİMİYLE...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 SEZONU LİG AŞAMASI EŞLEŞMELERİ MONACO’DA YAPILAN KURA ÇEKİMİYLE BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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