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Bağ bozumu coşkusu Tekirdağ'da 14. kez yaşandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 14. Bağ Bozumu Şenliği, saygı duruşu, folklor gösterileri, üzüm çeşitleri sergisi ve protokolün katıldığı hasatla kutlandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bağ bozumu coşkusu Tekirdağ'da 14. kez yaşandı

Tekirdağ'da geleneksel bağ bozumu şenliği sürprizlere yer vermedi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 14. Bağ Bozumu Şenliği, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törenle dikkat çekti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından folklor ekipleri sahne alarak renkli görüntüler oluşturdu.

program akışı:

Etkinlik alanında farklı üzüm çeşitlerinin sergilendiği stantlar kuruldu. Katılımcılar stantlarda yer alan üzüm türlerini inceleme fırsatı buldu ve sezonun ilk ürünlerine dair merak ettiklerini üreticilerden dinledi. Şenliğin ilerleyen saatlerinde protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte bağlara giderek üzüm hasadı yaptı; dalından toplanan ilk ürünler tören havasını güçlendirdi.

üzümün üreticiler için önemi:

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumu döneminin üreticiler açısından önemine vurgu yaptı. Kiracı, bağ bozumu ve üzümün değerini şu sözlerle anlattı: Bir yıl boyunca yapılan emeğin karşılığının alındığı bir gün olarak bağ bozumu çok değerlidir. Üzüm, içerdiği besin elementleri, mineraller, vitaminler ve antioksidan özellikleri ile insan sağlığı açısından önem taşımakta; ayrıca yaş üzümün ve işlenmiş ürünlerin gıda sanayisine sağladığı ekonomik katma değer bakımından değerlidir.

Konuşmaların ardından törene katılan Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Etkinlik, hem üreticiler hem de ziyaretçiler için birliktelik ve paylaşım ortamı sundu.

Şenlik, bölge bağcılığının geleneksel ritüellerini ve üzümün hem kültürel hem ekonomik önemini gözler önüne sererken, katılımcılara sezonun ilk hasadını birlikte kutlama imkânı verdi.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BU YIL 14&#039;ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ, TEKİRDAĞ...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BU YIL 14'ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ, TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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