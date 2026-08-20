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Hasarlı Great Ocean tersaneye götürülmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kerç Boğazı'nda İHA saldırısı sonrası tahliye edilen 289 metrelik Liberya bayraklı Great Ocean, römorkör refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 20:03

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hasarlı Great Ocean tersaneye götürülmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti

Hasarlı gemi boğazdan emniyetle geçirildi

Kerç Boğazı girişinde yaklaşık bir ay önce insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Great Ocean adlı 289 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Saldırının ardından gemi personelinin gemiyi terk ettiği bildirildi.

geçişin arka planı:

Hasar alan geminin bulunduğu bölgeden kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, gemi PGE Shipping'e ait Ramazan Bey römorkörü tarafından çekilerek Karadeniz üzerinden İstanbul Boğazı açıklarına getirildi. Yetkililer, geminin gerekli işlemlerin yapılması için tersaneye götürüleceğini bildirdi.

eskort ve boğaz trafiği:

Gemi geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-9 öncülük etti. Geçiş sırasında KURTARMA-3, KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve KURTARMA-12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu gemiye eşlik etti. Ayrıca gemiyi Rusya'dan İstanbul Boğazı girişine kadar çeken PGE Shipping'e ait Ramazan Bey römorkörü de geçişte yer aldı.

Geminin İstanbul Boğazı'ndaki güvenli şekilde geçirilmesi amacıyla boğazdaki gemi trafiği saat 14.40 itibarıyla çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Refakatle yapılan geçişin tamamlanmasının ardından Great Ocean'ın tersaneye götürülerek hasar tespit ve onarım işlemlerine alınacağı bildirildi.

KERÇ BOĞAZI&#039;NDA İHA SALDIRISINA UĞRAYAN GEMİ İSTANBUL BOĞAZI&#039;NDAN GEÇTİ

KERÇ BOĞAZI'NDA İHA SALDIRISINA UĞRAYAN GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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