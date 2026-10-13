Kayseri ile Erbil arasında kardeşlikten ticarete yeni adımlar

Görüşmenin ana başlıkları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) II. Başkanı Ergün Bilen ile Irak Erbil’den gelen iş insanları heyetini Başkanlık Toplantı Salonu’nda ağırladı. Heyet arasında Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Kamaran Muhammed ve Maaruf Aziz ile çeşitli şirket sahipleri yer aldı.

Kardeş şehir süreci:

Büyükkılıç, Kayseri ile Erbil’in kardeş şehir olması yönünde mecliste oy birliğiyle karar alındığını, sürecin Ankara’dan gelecek onayla devam edeceğini söyledi. Başkan, bu sürecin resmi onayla protokole dönüşeceğini belirterek kentin ve Erbil'in aralarındaki muhabbetin sınırlarla bölünemeyeceğini vurguladı ve kardeşliğin ticari ilişkileri de güçlendireceğini ifade etti.

Ekonomik ve kültürel iş birlikleri:

Toplantıda, Erbil’in Kayseri ihracatı açısından taşıdığı önem vurgulandı. Büyükkılıç, Kayseri’de düzenlenen fuarların uluslararası temasları artırdığını belirterek mobilya fuarına Erbil’den yoğun katılım olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Sanayi temsilcilerinin de Erbil ile yakın ilişkilerinden söz ettikleri aktarıldı.

Başkan ayrıca Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi, Erciyes gibi turizm değerleri ve gastronomi potansiyelinin iki şehir arasında ticaretin ötesinde iş birliklerine zemin hazırlayacağını kaydetti. Yerel yönetim olarak Kayseri’de iş dünyasının desteklenmesine ve dostlukların pekiştirilmesine yönelik adımların atılmaya devam edeceği belirtildi.

Görüşmede heyet temsilcileri, iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurgulayıp teşekkür ettiler ve Kayseri ile Erbil arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasını temenni ettiklerini ilettiler.

Tarafların mesajları ve takip süreci:

TİSİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Kamaran Muhammed ve Maaruf Aziz iki şehir arasındaki ilişkilerin ilerletilmesini desteklediklerini ifade etti. Toplantı, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş dünyası temaslarının artırılması yönündeki karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sürdü.

Ziyarette ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu. Sürecin Ankara onayıyla ilerlemesi ve protokol aşamasına geçilmesi bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TÜRKİYE-IRAK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (TİSİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SALİH ÇELİK, ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND) II. BAŞKANI VE İŞ İNSANI ERGÜN BİLEN İLE IRAK ERBİL’DEN GELEN İŞ İNSANLARI HEYETİNİ KABUL ETTİ.