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Eskişehir'de mezarlığa kaçışla sonuçlanan tüfekli kavga: 5 şüpheli adliyede

Eskişehir'in Odunpazarı'nda iki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi hafif yaralandı; 2'si çocuk toplam 5 şüpheli polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de mezarlığa kaçışla sonuçlanan tüfekli kavga: 5 şüpheli adliyede

Odunpazarı'nda çıkan tüfekli kavga sonrası beş kişi adliyeye gönderildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta pazar günü iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek tüfekli kavgaya dönüştü. Olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

olayın gelişimi:

Çıkan arbede sırasında bir kişinin tüfekle ateş açtığı, saçmaların M.E. ve F.A. isimli iki kişiye isabet ettiği belirtildi. Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşırken, F.A. için ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalede bulunarak şahsı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

soruşturma ve yakalama:

Olay yerinden kaçan şüphelilerin tüfeği bir beze sarıp Karapınar Mezarlığı istikametine yöneldikleri tespit edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen E.Y., Ş.K., S.A. ile 18 yaşından küçük oldukları belirtilen İ.A.A. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin değerlendirmesi ve adli süreç devam ediyor; soruşturmanın detayları adli mercilerin işlemleriyle netlik kazanacak.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 5 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 5 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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