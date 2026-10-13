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Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı

Ankara Altındağ'da Bizim Cafe Show ve Yeşim Tekel için imar ve asayiş denetimleri sonucu 3194 sayılı Kanun kapsamında yıkım tebligatı yapıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler hakkında yıkım süreci başlatıldı. Yetkililer, söz konusu adımların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında atıldığını belirtti.

denetim sonucu ve bildirim:

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü denetimler sonucunda, Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak adresinde bulunan Bizim Cafe Show ve Yeşim Tekel isimli işletmelerin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olmadığı değerlendirildi. Bu değerlendirme sonrası, 25 Eylül tarihli yazıyla durumu Altındağ Belediye Başkanlığı'na bildirildi.

süreç ve beklenen adımlar:

Bildirinin ardından işletmeler hakkında yıkım işlemi uygulanmasına ilişkin süreç başlatıldı ve ilgili işletmelere yıkım tebligatı yapıldığı aktarıldı. Yetkililer, tebligatın ardından yaklaşık bir hafta içinde yıkım işlemlerinin başlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

Olayla ilgili olarak resmi kurumlarca yürütülen bu süreçte, bildirilen gerekçelere dayalı idari işlemler uygulanacağı ve kararların ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Ankara&#039;da pavyonlara sıkı takip

Ankara'da pavyonlara sıkı takip

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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