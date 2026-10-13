adada dostluk: galatasaray ile barcelona yönetimleri bir arada

galatasaray adasında dostluk yemeği

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde İspanyol kulübünün yöneticilerini Galatasaray Adası'nda düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Organizasyon, kulüp başkanı Dursun Özbek'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

organizasyona katılanlar:

Galatasaray cephesinde yemeğe ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu genel sekreteri Can Natan, yönetim kurulu muhasip üyesi Burak Kutluğ ve yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever katıldı. Barcelona heyetinde ise kulüp başkanı Joan Laporta, başkan yardımcısı Joan Soler, yönetim kurulu üyeleri Xavier Puig ve Carme Hortala, Laporta'nın özel kalem müdürü Manana Giorgadze ile spor komisyonu üyeleri Enric Masip ve Alejandro Echevarria yer aldı.

hediyeleşme ve ada turu:

Dostluk yemeğinde iki kulüp arasında günün anısına hediye takdimi yapıldı. Her iki takım da UEFA delegesi Danijell Jost'a forma hediye ederken, konuk heyete Galatasaray Adası da gezdirildi. Organizasyon, resmi temaslar ve maç öncesi yakın ilişki vurgusuyla tamamlandı.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA BARCELONA İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİNDE İSPANYOL EKİBİNİN YÖNETİCİLERİNİ GALATASARAY ADASI'NDA DÜZENLENEN DOSTLUK YEMEĞİNDE AĞIRLADI.