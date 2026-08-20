Hasköy'de civcivlerini koruyan anne tavuğun güvercinle karşılaşması kamerada

Muş'un Hasköy ilçesinde iddiaya göre yabani bir güvercin, bir tavuğun yavru civcivlerine saldırdı. Durumu fark eden anne tavuk, yavrularını korumak amacıyla güvercine peş peşe gagasıyla darbeler indirdi. Güvercin aldığı darbeler sonucu telef oldu.

olayın gelişimi:

İddiaya göre güvercin önce civcivlerin bulunduğu alana yöneldi. Anne tavuk kısa süre içinde tepki göstererek güvercine saldırdı ve aldığı darbelerle güvercin etkisiz hale geldi. Olayın gelişimi kayıtlarda açıkça görülüyor.

görüntülerin kaydı:

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlar, anne tavuğun yavrularını koruma içgüdüsünü doğrudan gösteriyor ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair belge niteliğinde.

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİNDE YAVRU CİVCİVLERE SALDIRAN GÜVERCİN, ANNE TAVUĞUN SALDIRISI SONUCU TELEF OLDU.