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Hasta hakları sürdürülebilir sağlık için vazgeçilmez

TükoDer Uşak Başkanı Utku Demiröz, Hasta Hakları Günü'nde randevu yoğunluğu, kısa muayene süreleri ve mahremiyet ihlallerine dikkat çekti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hasta hakları sürdürülebilir sağlık için vazgeçilmez

TükoDer Uşak'tan hasta hakları vurgusu:

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, Hasta Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlü olduğunu belirtti. Demiröz, "Sağlık hizmeti alan tüm vatandaşlarımız aynı zamanda birer sağlık tüketicisidir. Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve modern hastaneleriyle birçok ülkenin önünde yer almaktadır. Ancak sağlık sisteminin sürdürülebilirliği, hasta haklarının korunmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

karşılaşılan sorunlar ve hasta hakları:

Demiröz, randevu yoğunluğu, kısa muayene süreleri ve hasta-hekim iletişiminde yaşanan aksaklıkları gündeme taşıdı. Açıklamada, hastaların bilgi edinme, mahremiyet, sağlık kuruluşunu seçme ve şikâyette bulunma haklarının korunmasının önemine dikkat çekildi; bu hakların korunmasının sağlık hizmetinin kalitesini ve güvenini artıracağı vurgulandı.

yasal başvuru ve bilinçlendirme çağrısı:

Vatandaşların hak ihlalleriyle karşılaştıklarında yasal başvuru yollarını kullanmalarının önemi belirtildi. Demiröz, hakların sahiplenilmesi ve uygulanması için hem kurumlara hem de bireylere sorumluluk düştüğünü ifade etti ve tüm vatandaşların Hasta Hakları Günü'nü kutladı.

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER) UŞAK ŞUBE BAŞKANI UTKU DEMİRÖZ.

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER) UŞAK ŞUBE BAŞKANI UTKU DEMİRÖZ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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