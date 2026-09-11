Hastane önünde inen yolcunun hayatını kaybetmesine neden olan şoför adliyede

Olayın gelişimi:

Olay, dün sabah saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi. Diş polikliniğinde tedavi olmak için hastaneye gelen Coşkun Bilici (66), sürücü Tolga K. idaresindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünden indi.

Bilici, durakta indikten sonra yolun karşısına geçmek için hamle yaptığı sırada otobüsün yeniden hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Kazayı gören hastane personeli, olay yerine hızla müdahale ederek Bilici'yi acil servise taşıdı.

Ağır yaralanan Bilici, doktorların yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Tolga K.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücünün savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Defin bilgisi:

Merhum Coşkun Bilici'nin Kilimli ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

ZONGULDAK’TA TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANENİN ÖNÜNDE İNDİĞİ HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİREN COŞKUN BİLİCİ’NİN (66) ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.