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Hatay'da güvenlik hizmetlerine modern dönüşüm: Masatlı hizmet binalarını inceledi

Vali Mustafa Masatlı, Antakya’da yapımı süren emniyet ve jandarma hizmet binalarını inceledi; projeyle güvenlik kapasitesi ve hizmet hızı artırılacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hatay'da güvenlik hizmetlerine modern dönüşüm: Masatlı hizmet binalarını inceledi

Saha incelemesi ve gözlemler:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’da yapımı devam eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı hizmet binalarında incelemelerde bulundu. İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaları yerinde gördü ve yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Projelerin kapsamı ve amaçları:

Yeni binaların modern hizmet anlayışına uygun olarak inşa edildiği belirtildi. Bu çerçevede hedef, güvenlik birimlerinin çalışma kapasitesini artırmak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olarak açıklandı.

Yetkililer, projelerin tamamlanmasının ardından güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunulmasının amaçlandığını ifade etti. İnceleme ziyareti, yürütülen çalışmaların hızını ve niteliğini değerlendirmek için planlı bir adım olarak kaydedildi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI DEVAM EDEN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI DEVAM EDEN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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