mercek'le dijital beceriler iş kapısını aralıyor

Mersin'de uygulamalı bilgisayar eğitimi ile istihdama hazırlık

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği Kursu, katılımcıların dijital yeterliklerini geliştirmeye odaklanıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program, iş hayatında talep gören becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim içerikleri ve atölye çalışmaları:

Kurs kapsamında Microsoft programları, Canva, yazılım, yapay zeka, veri analizi ve tablolaştırma gibi alanlarda teorik bilgiler ile uygulamalı çalışmalar bir arada veriliyor. Merkezdeki bilişim atölyelerinde katılımcılar, gerçek iş senaryolarına yönelik görevlerle pratik yapma imkânı buluyor; böylece sertifika yanı sıra iş yaşamında doğrudan kullanılabilecek portfolyolar oluşturuyorlar.

Katılımcı deneyimleri ve hedefler:

Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, merkezde temel bilgisayar eğitiminin yanı sıra ileri teknoloji odaklı modüllerin de yer aldığını belirtirken, kursiyerlerin edindikleri beceriler sayesinde "iş hayatına avantajlı başlıyorlar" dedi. Demir, MERCEK kurslarının mesleki yeterliliği artırdığını ve tüm vatandaşları eğitimlere katılmaya davet ettiğini ifade etti.

Kursiyerler de alınan eğitimin somut faydalarını aktarıyor. Yaklaşık bir yıldır çalışmadığını belirten Mehtap Gülmüş, kursa kendini geliştirmek amacıyla katıldığını ve kısa sürede kayda değer ilerleme sağladığını söyledi. Üniversitede Büro Yönetimi Bölümünde eğitim gören Sude Boz ise sertifika almak ve yetkinliklerini artırmak için kursa katıldığını, öğrendiklerinin gelecekte iş yaşamında kendisine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Merkez, temel bilgisayar bilgileriyle sınırlı kalmayıp yapay zeka ve veri odaklı yetkinlikler de kazandırarak katılımcıların iş piyasasında rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HALKKENT MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU, KATILIMCILARIN DİJİTAL BECERİLERİNİ GELİŞTİREREK İŞ HAYATINA DAHA DONANIMLI HAZIRLANMALARINA KATKI SAĞLIYOR.