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hatay’da kız çocuklarına yönelik renkli ve eğitici bir şenlik düzenlendi

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hatay'da Yüreğimizde Işık Projesi ile kız çocuklarına özel şenlik; gösteriler, güvenlik bilgilendirmeleri ve atölyeler yapıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

hatay’da kız çocuklarına yönelik renkli ve eğitici bir şenlik düzenlendi

hatay’da yüreğimizde ışık projesi kapsamında kutlama

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Hatay'da, Yüreğimizde Işık Projesi çerçevesinde çocuklara yönelik bir şenlik düzenlendi. Etkinlik, amaçlananın ötesinde canlı ve katılımcı bir formatla; eğlence, eğitim ve sosyal gelişimi bir arada sunmayı hedefledi.

gösteriler ve eğitim stantları:

Programda, Hatay İl Jandarma Komutanlığı komando timleri tarafından gerçekleştirilen gösteriler ile köpek eğitmenleri eşliğindeki köpek gösterisi çocukların yoğun ilgisini çekti. Etkinlik alanında kurulan bilgilendirici stantlarda ise özellikle trafik güvenliği konularında farkındalık çalışmaları yapıldı ve çocuklara yönelik pratik bilgiler paylaşıldı.

katılımcılar ve etkinliğin amaçları:

Programa; Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, İl Jandarma Komutanı’nın eşi Mehtap Şimşek ile ilgili kurum yetkilileri katıldı. Esra Masatlı, program boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve etkinliklere katılım gösterdi. Organizasyon, çocukların kendilerini değerli ve güvende hissetmelerini, umutlarını güçlendirmeyi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını vurguladı.

Etkinlik boyunca çocukların yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyacak atölyeler ve çeşitli ikramlar sunuldu; şenlik katılımcıların hem eğlenmesini hem de bilinçlenmesini sağlayacak şekilde kurgulandı.

HATAY’DA DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR ÇEŞİTLİ GÖSTERİ VE...

HATAY’DA DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR ÇEŞİTLİ GÖSTERİ VE FAALİYETLERE KATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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