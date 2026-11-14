Hatay’da veda: şehit astsubay Hüseyin Zehir toprağa verildi

Törene ilişkin detaylar:

Hatay'da düzenlenen uğurlama töreninde Şehit Astsubay Hüseyin Zehir son yolculuğuna uğurlandı.

Katılımcılar ve tören:

Törene yakınları, meslektaşları ve yetkililer katıldı. Duaların okunduğu ve askerî törenin yer aldığı uğurlamada, katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

Uğurlama töreni sonrasında cenaze işlemleri ve defin süreci, ilgili usul ve gelenekler çerçevesinde yürütüldü. Topluluk, şehidin anısını saygı ve hüzünle yad etti.

Şehit Astsubay Hüseyin Zehir Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı