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İzmir'de son görev töreni: şehit kara pilot Erdem Çimen uğurlandı

Malatya'daki helikopter kazasında şehit düşen Binbaşı Erdem Çimen, İzmir Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Emre Koç

İzmir'de son görev töreni: şehit kara pilot Erdem Çimen uğurlandı

İzmir'de son tören

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 Kasım'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen için İzmir'de uğurlama töreni düzenlendi. 41 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan Çimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'daki uğurlama töreninin ardından İzmir Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiine getirildi.

Kaza ve şehitlerin kimlikleri:

Olay, 12 Kasım saat 18.45 sıralarında Malatya Yeşilyurt'a bağlı Samanköy mevkiinde meydana geldi. Kazada bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen ile birlikte Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

Veda anları ve törenin ayrıntıları:

İkindi namazını müteakip camide kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Hava Şehitliğine defnedildi. Tören sırasında ailenin ve yakınlarının duygusal anları dikkat çekti; eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken Özge Çimen "Seninle gurur duyuyorum Erdem" sözleriyle eşine veda etti. Şehidin oğlu Demir Çimen de babasına "Ah babam" diyerek son kez uğurladı.

Törene, ailenin yanı sıra aralarında İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaşın da bulunduğu çok sayıda devlet ve siyaset temsilcisi katıldı. Ayrıca AK Parti, MHP ve CHP'den milletvekilleri ile il başkanları ve silah arkadaşları ile İzmirli vatandaşlar da törende yer aldı.

Yetkililer, kazanın sebeplerine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, törene katılanlar şehitler için saygı duruşunda bulunup dua etti. Aile ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesinin ardından defin işlemleri tamamlandı ve şehit pilot son yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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