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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi Alanya ekipleriyle sağ salim doğaya döndü

Cikcilli'de havalandırma boşluğuna düşen sokak kedisi, Alanya Belediyesi veteriner ekipleri tarafından kurtarıldı ve kısırlaştırılıp doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi Alanya ekipleriyle sağ salim doğaya döndü

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi Alanya ekipleriyle sağ salim doğaya döndü

Antalya’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’ndeki bir apartmanda, havalandırma boşluğuna düşen bir sokak kedisini fark eden vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Apartmanda yapılan kontrolde kedinin sıhhi tesisat borusunun arkasına sığındığı tespit edildi. Ekipler, uygun aparat yardımıyla müdahale ederek kediyi bulunduğu yerden çıkardı, güvenli şekilde kafese aldı ve nakletti.

Muayene, kısırlaştırma ve bırakma:

Kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek burada muayene edildi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı. Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra kedi, ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Alanya’da havalandırma bacasına düşen kedi ekipler tarafından kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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