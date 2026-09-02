Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi Alanya ekipleriyle sağ salim doğaya döndü

Antalya’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’ndeki bir apartmanda, havalandırma boşluğuna düşen bir sokak kedisini fark eden vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Apartmanda yapılan kontrolde kedinin sıhhi tesisat borusunun arkasına sığındığı tespit edildi. Ekipler, uygun aparat yardımıyla müdahale ederek kediyi bulunduğu yerden çıkardı, güvenli şekilde kafese aldı ve nakletti.

Muayene, kısırlaştırma ve bırakma:

Kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek burada muayene edildi ve kısırlaştırma işlemi yapıldı. Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra kedi, ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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