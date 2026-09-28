Havelsan Şanlıurfa’da mühendis çocuk yollarda pilot uygulamasıyla köy okullarında 600’den fazla öğrenciye ulaştı

Projenin hedefi ve pilot uygulama:

Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) tarafından geliştirilen Mühendis Çocuk Yollarda projesinin pilot uygulaması, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya taşındı. Proje ile amaç, köy okullarındaki çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına olan ilgisini pekiştirmek ve onları uygulamalı deneyimlerle buluşturmaktır.

Uygulama, Harran, Bozova, Haliliye ve Hilvan ilçelerine bağlı köy okullarını kapsayacak şekilde planlandı. İlk üç günde Tahılalan, Eskin ve Mağaracık ilkokul ve ortaokullarında yürütülen etkinliklerde yaklaşık 450 öğrenciyle buluşuldu; proje genelinde ise dört köy okulunda toplamda 600’den fazla öğrenciye erişildi.

Atölyeler, materyaller ve katılımcı teşviki:

Etkinliklerde öğrencilere yönelik kodlama ve mühendislik atölyelerinin yanı sıra BARKAN atölyeleri düzenlendi. Katılımcılar, atölyelerde uygulamalı çalışmalarla teknoloji ve mühendislik kavramlarını deneyimleme fırsatı buldu; atölye sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi ve her öğrenciye 'Mühendis Çocuk' dergisi dağıtıldı. Proje kapsamında toplam 610 öğrenciye dergi ulaştırılmış oldu.

Ayrıca çocuklar, HAVELSAN ve TEKNOFEST hakkında bilgilendirilerek festival alanındaki HAVELSAN standına davet edildi; böylece öğrencilerin TEKNOFEST heyecanına ortak edilmesi hedeflendi.

Mini BARKAN ve yerli teknoloji farkındalığı:

Atölyelerin öne çıkan uygulamalarından biri, HAVELSAN’ın yerli ve milli çalışmaları kapsamında geliştirilen insansız kara aracı BARKAN oldu. Öğrenciler, BARKAN’ın oyun versiyonunu yakından tanıyarak otonom sistemlerin temel mantığını öğrenme imkânı buldu. Bu uygulamalarla çocukların Türkiye’nin yerli teknoloji projelerine dair farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Yerel iş birliği ve eğitmen değerlendirmeleri:

Projede Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STEM ve Bilim Merkezi ile Genç STEM Derneği gönüllüleri yerel iş birliği paydaşları olarak görev aldı. Okul idarecileri ve öğretmenler etkinliğin köy okullarına getirdiği uygulamalı deneyimler nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi ve HAVELSAN’ın öğrencilerle buluşmasını anlamlı bulduklarını belirtti.

HAVELSAN’ın Şanlıurfa’daki pilot uygulaması, kısa sürede yüzlerce çocuğa ulaşarak hem eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hem de gençlerin teknolojiye erken yaşta ilgi duymasını desteklemeyi hedefledi.

"MÜHENDİS ÇOCUK YOLLARDA" PROJESİNİN PİLOT UYGULAMASINDA DÖRT KÖY OKULUNDA 600'DEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞILDI.