Şanlıurfa'da genç mühendislerle buluşma: HAVELSAN 600'den fazla öğrenciye ulaştı

HAVELSAN'ın Şanlıurfa pilotu ve proje hedefi

HAVELSAN, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesinin pilot uygulaması için rotasını Şanlıurfa'ya çevirdi. Projenin pilot ayağı, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliği kapsamında yürütüldü ve çocuklara uygulamalı deneyim sunmayı hedefledi. Etkinliklerde, teknolojiye erken yaşta ilgi uyandırmak ve öğrencilerin temel mühendislik becerileriyle tanışmasını sağlamak ön plandaydı.

Pilot uygulama ve ziyaret edilen okullar

Proje kapsamında Harran, Bozova, Haliliye ve Hilvan ilçelerine bağlı köy okulları ziyaret edildi. İlk üç günde Tahılalan, Eskin ve Mağaracık ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 450 öğrenciyle buluşuldu. Toplamda ise dört köy okulunda yapılan çalışmalarla 610 öğrenciye 'Mühendis Çocuk' dergisi ulaştırıldı ve katılım belgeleri verildi. Ayrıca öğrencilere HAVELSAN ve TEKNOFEST hakkında bilgiler sunularak festival alanındaki HAVELSAN standına davet edildiler.

BARKAN atölyesi ve uygulamalı deneyimler

Atölyelerin önemli bileşenlerinden biri, İnsansız Kara Aracı BARKAN oldu. Öğrenciler, BARKAN'ın oyun versiyonunu deneyimleyerek otonom sistemlerin temel kavramlarına dair pratik bilgiler edindiler. Bunun yanı sıra düzenlenen kodlama ve mühendislik atölyeleriyle çocukların teknoloji ve mühendislik alanlarını uygulamalı olarak tanıması sağlandı. Bu uygulamalar, yerli ve milli mühendislik projelerine dair farkındalığı artırmayı amaçladı.

Yerel iş birliği ve geri dönüşler

Şanlıurfa uygulaması, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STEM ve Bilim Merkezi ile Genç STEM Derneği gönüllülerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Okul idarecileri ve öğretmenler, HAVELSAN'ın öğrencilerle doğrudan temas kurmasının anlamlı olduğunu belirterek projeden memnuniyetlerini ifade etti. Proje, TEKNOFEST öncesinde çocukları festival heyecanına ortak ederek yerel eğitim ekosistemiyle ortak hareket etme örneği sundu.

HAVELSAN Şanlıurfa’da: "Mühendis Çocuk Yollarda" projesiyle 600’den fazla öğrenciye ulaşıldı