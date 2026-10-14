Havza'da 'Farma-1' ile tıbbi cihaz denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Havza'da tıbbi cihaz denetimi

Samsun'un Havza ilçesinde, tıbbi cihazlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimler, 'Farma-1' operasyonu çerçevesinde yürütüldü.

Denetimin kapsamı:

Operasyon, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı. Ekipler sahte ve taklit tıbbi cihazlara yönelik kontroller gerçekleştirerek ürünlerin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Sonuç ve takip:

Yetkililer, denetimler sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi. İncelemenin amacı olarak halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli ürünlere erişiminin sağlanması gösterildi; denetimlerin aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE, TIBBİ CİHAZLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.