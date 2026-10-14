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Çanakkale'de yurt yemekhanelerine eş zamanlı hijyen denetimi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerdeki 29 özel kız öğrenci yurdunun yemekhanelerinde eş zamanlı hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale'de yurt yemekhanelerine eş zamanlı hijyen denetimi

Denetimin kapsamı:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri kontrol görevlileri görev aldı. Amaç, özel yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması olarak belirtildi. Denetimler, Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan 29 adet özel kız öğrenci yurdunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kontrollerde hangi noktalar değerlendirildi:

Ekipler; gıdaların muhafaza ve depolama şartları, soğuk zincir uygulamaları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi süreçleri ile servis şartlarını ayrıntılı şekilde inceledi. Ayrıca personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen standartları da kontrol edildi.

Yerinde inceleme ve uyarılar:

Denetim ekipleri emek ve üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, yemekhanenin, mutfağın, deponun ve servis alanlarının hijyen kurallarına uygun çalışma şartlarını sağlamasının önemine dikkat çekti. Yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyenin sürekliliğinin sağlanmasının öğrenci sağlığı açısından kritik olduğu vurgulandı.

ÇANAKKALE&#039;DE BULUNAN 29 ÖZEL KIZ ÖĞRENCİ YURDU YEMEKHANELERİNE EŞ ZAMANLI DENETİMLER...

ÇANAKKALE'DE BULUNAN 29 ÖZEL KIZ ÖĞRENCİ YURDU YEMEKHANELERİNE EŞ ZAMANLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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