Sason'da yeni anne-babalara bebek bakım çantası desteği

Giriş:

Batman’ın Sason ilçesinde genç ailelere yönelik sosyal destek çalışmaları sürüyor. Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama, yeni anne-baba olan çiftlere yönelik pratik destek sunmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hayat Bağı Projesi' kapsamında hazırlanan çantalarda bebeklerin temel ihtiyaçlarına yönelik giyim, hijyen ve bakım ürünleri yer alıyor. Malzeme seçimi, ailelerin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planlandı.

Teslimat ve destek şekli:

Sosyal hizmet personeli, aileleri evlerinde veya merkezde ziyaret ederek hem tebriklerini iletiyor hem de bakım çantalarını teslim ediyor. Projenin amacı, yalnızca maddi destek sağlamak değil; aynı zamanda ailelere rehberlik ve moral desteği sunmak olarak belirtiliyor.

Yetkililer, desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne başvurabileceğini bildirdi.

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE, GENÇ AİLELERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. SASON SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, 'HAYAT BAĞI PROJESİ' KAPSAMINDA YENİ ANNE-BABA OLAN ÇİFTLERE BEBEK BAKIM ÇANTASI DAĞITIYOR.