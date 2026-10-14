Sultangazi'de göle dönen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı, kurtarma anları drondan kaydedildi

Olayın gelişimi:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi ilçesindeki Selçuklu Bulvarı üzerinde bulunan, İBB sorumluluğundaki alt geçit suyla doldu. Yağışın ardından alt geçide giren bazı araçlar suda mahsur kaldı. Araç sürücüleri ve içindeki yolcular kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarak bölgeden uzaklaştı; durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Bölgeye giden ekipler arasında bulunan bir itfaiye aracı ise su tahliyesi için müdahale sırasında alt geçitte mahsur kaldı. Ekipler, hem araçlarda mahsur kalan kişilere yardım etmek hem de suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Görüntüler ve ekiplerin çalışması:

Olayın ardından havadan çekilen dron görüntülerinde alt geçidin göle dönüştüğü ve çok sayıda aracın suda kaldığı açıkça görülüyor. Görüntülerde itfaiye aracının yanı sıra diğer araçların da mahsur kaldığı ve ekiplerin kurtarma ile su tahliyesi çalışmalarını yürüttüğü anlar yer alıyor. Yetkililer, bölgede trafik ve güvenlik önlemlerinin alındığını, tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

Sultangazi’de suyla dolan alt geçit böyle görüntülendi