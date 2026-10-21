Havza'da KPSS öncesi güvenlik ve ulaşım koordinasyonu sağlandı

havza kaymakamlığında KPSS hazırlıkları değerlendirildi

Samsun'un Havza ilçesinde, KPSS Ortaöğretim Sınavının güvenli ve sorunsuz yapılabilmesi amacıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Havza Kaymakamlığı makamında yapıldı ve gündemde sınav öncesi alınacak tedbirler ile sınav günü uygulamaları vardı.

toplantıda ele alınan konular:

Kaymakam Samet Serin başkanlığındaki toplantıda, sınav öncesi ve sınav sırasındaki güvenlik tedbirleri, adayların sınav merkezlerine güvenli erişiminin sağlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca kamu düzeninin korunması, sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve adayların sınav sürecini olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesi konuları masaya yatırıldı.

katılımcılar ve sorumluluk dağılımı:

Toplantıda görev ve sorumlulukların netleştirilmesi sağlandı. Kaymakam Serin, adaylara başarı dileyerek süreçle ilgili alınan önlemlerin sınav günü herhangi bir mağduriyeti önlemeyi amaçladığını belirtti ve sınavın herkes için huzurlu geçmesini temenni etti.

Toplantıya Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, Havza MYO Sınav Uygulama Görevlisi Ayşin Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Emniyet Komiser Başyardımcısı Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Merkez Komutanı Teğmen Semih Şahin, Bekdiğin Karakol Komutanı Gani Aydın, İlçe Nüfus Müdürü Ramis Yılmaz ile ilgililer katıldı. Kurumların sınav günü görev dağılımları ve iletişim hatları belirlenerek uygulamaya hazır hale getirildi.

HAVZA’DA KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI