Kadınların barış gündemi Kuşadası'nda masaya yatırılıyor

Zirve Kuşadası'nda başladı:

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) tarafından "Kadınlar Var, Herkese Barış" temasıyla düzenlenen Zirve 2026, Kuşadası'nda kapılarını açtı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen dernek üyeleri ile akademisyenlerin katıldığı buluşma, beş yıldızlı bir otelde başladı ve 24 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Program ve gündem:

Üç gün sürecek etkinlikte eşitlik ve barış ekseninde kadınların topluma katkıları farklı başlıklarda tartışılacak. Etkinlikte planlananler arasında belgesel gösterimleri, sağlık ve iklim alanlarında yapılacak sunumlar ile Milli Mücadele döneminde Türk kadınının rolü ve sergilediği kahramanlıklara ilişkin bilgilendirme oturumları bulunuyor. Katılımcılar ayrıca Kuşadası'nın turistik bölgelerine düzenlenen gezilerle programı sonlandıracak.

TKKD Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan açılışta yaptığı konuşmada, "İlkini geçen yıl Elazığ’da düzenlediğimiz zirvemiz, bizlere yeni dostluklar ve yeni alanlarda çalışma azmi kazandırdı. Bu yıl da bereketli Menderes havzası, antik kentleri, inciri ve kestanesiyle ünlü Ege’nin incisi Aydın ilimizdeyiz. Aydın, Efeler ve Kuşadası şubelerimizin ev sahipliğinde sizlerle yeniden bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Bu seneki temamızı barış olarak belirledik. Barış sadece silahların susması değil, bir çocuğun huzurla uyuyabilmesi, bir kadının şiddet görmeden yaşayabilmesi, bir insanın kimliği, düşüncesi ve inancı nedeniyle dışlanmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimin katkıları:

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı da açılışta konuştu. Dağlı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın selamlarını ileterek, kadınların yaşamın her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasının demokratik toplumun temel şartlarından biri olduğunu vurguladı. "Kuşadası Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını çok önemsiyor ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçiriyoruz," diyen Dağlı, TKKD çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin bir örneği olarak planlanan oturumlar ve saha gezileriyle katılımcılara hem tartışma hem de gözlem fırsatı sunuyor. Zirve boyunca öne çıkan temaların, yerel uygulamalara ve politika geliştirme süreçlerine nasıl yansıyacağı izlenecek.

KUŞADASI, TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ (TKKD) TARAFINDAN ‘KADINLAR VAR, HERKESE BARIŞ’ TEMASIYLA DÜZENLENEN ZİRVE 2026 BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI.