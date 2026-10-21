Kaza atlattı sahaya döndü: Koçarlı Belediyespor'a başkandan moral ziyareti

Sağlık durumu ve mesaiye dönüşü:

Ankara dönüşünde makam otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu trafik kazası geçiren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, kazayı yara almadan atlattı. Sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasının ardından Arıcı, kısa süren dinlenmenin ardından görevine dönerek rutin çalışmalarını sürdürdü.

Takım ziyareti ve destek mesajı:

Arıcı, beraberindeki yönetim ile birlikte Süper Amatör Küme’de mücadele eden Koçarlı Belediyespor Futbol A Takımı’nı, Köşk Doğanspor karşılaşması öncesinde ziyaret etti. Teknik direktör Ali Akalın ve teknik ekiple bir araya gelen başkan, futbolculara baklava ikram ederek yeni sezon öncesi moral verdi.

Ziyarette konuşan Arıcı, takımın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şöyle dedi: "Futbolcularımıza ve teknik ekibimize yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Haydi Koçarlı, başarılar bizim olsun".

Ziyaret, hem Başkan Arıcı’nın göreve hızlı dönüşünü hem de yerel yönetimin amatör spora desteğini sembolize etti. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, başkanın ziyaretinin takım üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtti ve sezon öncesi motivasyonun yüksek olduğu mesajını paylaştı.

ANKARA DÖNÜŞÜNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINI YARA ALMADAN ATLATAN KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, MESAİSİNE DÖNEREK SÜPER AMATÖR KÜME’DE MÜCADELE EDECEK KOÇARLI BELEDİYESPOR’U KÖŞK DOĞANSPOR KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE ZİYARET EDİP FUTBOLCULARA BAKLAVA İKRAM ETTİ.