Hayatın ikinci dönemi: 57 yaşında Hitit Üniversitesi'nde oğluyla birlikte öğrenci oldu

İki kuşak aynı çatı altında öğrenim

Çorum'da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol, iş yerini kapattıktan sonra şaka olarak başlayan bir konuşmanın ardından üniversite sınavlarına başvurdu ve başarılı olarak Hitit Üniversitesi'ne yerleşti. Akyol, Ekolojik Bina Teknikerliği bölümünde birinci sınıf öğrencisi olurken, oğlu 19 yaşındaki Yiğithan Akyol ise aynı üniversitenin İnşaat Bölümü'nde ikinci sınıfta eğitim görüyor. Baba ve oğul her gün birlikte kampüse gidiyor, ders aralarında sohbet edip vakit geçiriyor.

kararın nasıl alındığı:

Geçen yıl iş yerini kapattığını anlatan Vahap Akyol, oğluna boş vakti olduğunu söyleyip birlikte okuyabileceklerini şakayla konuştuğunu belirtti. Yılbaşında sınav başvurularını yapıp sınavlara giren Akyol, yerleştirme sonucunda Hitit Üniversitesi Ekolojik Bina Teknikerliği bölümüne kaydoldu. Akyol, bu bölümü seçmesinde çevreci yaklaşımların etkili olduğunu, "doğayla uyumlu binalar, sürdürülebilir ve dönüşebilir ürünler" gibi hedeflerin kendisini cezbettiğini söyledi. Haberde geçen bilgiye göre, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği bölümü Türkiye'de dokuz üniversitede bulunuyor.

kampüs hayatı ve adaptasyon:

Kampüste oğluyla birlikte vakit geçiren Akyol, ders aralarında çay içip sohbet ediyor; genç arkadaşlarının da yardımını alarak eğitime adapte olmaya çalışıyor. Kendisinin 40 yıl öncesinden kalan bilgileri hatırlamakta zorlandığını, bilmediklerini arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Yiğithan ise babasıyla aynı sırayı paylaşmaktan ve birlikte eğitim görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Oğul, birlikte okumanın farklı bir duygu olduğunu vurgulayarak okumanın gerçekten yaşı olmadığını ifade ediyor.

Vahap Akyol'un hikayesi, farklı yaş gruplarının eğitim hayatına katılabileceğine dair somut bir örnek oluşturuyor ve kampüsteki gençlere de azimle çalışmanın etkisini göstermeyi sürdürüyor.

VAHAP AKYOL VE OĞLU