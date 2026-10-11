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Gölpazarı'nda tarım ve ormancılığın yol haritası gözden geçirildi

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Şefliğini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmaları değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölpazarı'nda tarım ve ormancılığın yol haritası gözden geçirildi

Gölpazarı'nda tarım ve ormancılık çalışmaları değerlendirildi

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman Şefliğini ziyaret ederek kurum personelinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaretlerde ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Kurum yetkilileri, tarımsal uygulamalar, destek programları ve orman yönetimine dair yürütülen faaliyetler hakkında Titiz'e ayrıntılı sunum yaptı.

personel buluşması ve değerlendirme:

Kaymakam Titiz, kurum personeliyle bir araya gelerek sahadaki uygulamaların koordinasyon içinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı ve ekiplerin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"İlçemizde tarım ve ormancılık alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kurumlarımızın koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum"

GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE ORMAN ŞEFLİĞİNİ ZİYARET...

GÖLPAZARI KAYMAKAMI ONUR TİTİZ, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE ORMAN ŞEFLİĞİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA KURUM YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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