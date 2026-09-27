Asparan gençlik kampı Marmaris'te gençleri bir araya getiriyor

Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla Marmaris İçmeler Asparan Mevkiinde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesislerini açtı. Yıllarca atıl kalan alan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin çalışmalarıyla yenilenerek gençlere yönelik çok amaçlı bir merkeze dönüştürüldü.

Tesisin kapasitesi ve olanakları:

Proje 10 dönümlük bir alan üzerine kuruldu ve 150 kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Tesiste; futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, mini golf alanı, kamp sahası, açık hava etkinlik alanları, konferans salonu, kütüphane ve oyun-inovasyon alanı gibi çok yönlü kullanım sağlayan birimler yer alıyor. Bu yapı, gençlerin doğayla iç içe zaman geçirirken eğitimden spora, kamplardan kültürel etkinliklere kadar farklı programlara katılmasına imkan tanıyacak.

Ulusal gençlik buluşmasına ev sahipliği:

Asparan Kamp ve Spor Tesisleri açılışının ardından 4. Türkiye Belediyeler Birliği Uhdesinde Yerel Gençlik Yapıları Buluşmasına ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Gençlik Meclisi iş birliğiyle 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 genç katıldı. Program; gençlik meclisleri, gençlik konseyleri, gençlik platformları ve alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirirken seminer, atölye ve ortak çalışma oturumlarıyla gençlik politikaları, yerel karar alma süreçlerine katılım ve iyi uygulamaların paylaşımını hedefledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar açılışta projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Marmaris yalnızca ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri değil, doğasıyla, yaşam kültürüyle ve sahip olduğu potansiyeliyle Muğla’mızın en özel değerlerinden biridir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris’i yalnızca bugünün ihtiyaçlarıyla değil, geleceğin ihtiyaçlarını da düşünerek ele alıyoruz. Bu merkez de bu anlayışımızın en önemli değerlerinden biri olacak. Asparan kamp eğitim merkezinin gençlerimizin yeni deneyimler kazanacağı, birlikte üreteceği, öğreneceği ve güzel hatıralar biriktireceği yaşayan bir merkez olmasını istiyoruz. Farklı kentlerden gençlerin Muğla’da bir araya gelmesi, birbirlerini tanımaları, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaları son derece kıymetli buluyoruz. İstiyoruz ki Asparan yalnızca bir kamp alanı olmasın. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin buluştuğu, dostlukların kurulduğu, yeni fikirlerin ve ortak projelerin ortaya çıktığı bir gençlik buluşması noktası haline gelsin. Önümüzdeki süreçte Marmaris’in de gençlerimizin ihtiyaçlarını planlı bir şekilde ele almaya, spor, eğitim, sosyal, yaşam ve gençlik alanlarında yeni yatırımları adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz. Muğla’yı gençlerle birlikte düşünen, yatırımlarımızın arkasında güçlü bir irade ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a vizyonu ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum".

Tesis, yerel yönetimlerin gençlik politikalarını güçlendirme çabasıyla birlikte farklı illerden gelen gençlere ortak çalışma ve paylaşım fırsatı sunacak bir merkez olmayı amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GENÇLERİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA MARMARİS İÇMELER ASPARAN MEVKİİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ ASPARAN KAMP VE SPOR TESİSLERİNİ HİZMETE AÇTI.