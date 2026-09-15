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Hedefte asayiş ve kaçakçılık: Bolu'da bir haftalık operasyon raporu

Bolu'da 7-13 Eylül'de Emniyet ve Jandarma'nın operasyonlarında 200 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı; uyuşturucu ve kaçak mallar ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hedefte asayiş ve kaçakçılık: Bolu'da bir haftalık operasyon raporu

Operasyonların genel tablosu:

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Eylül tarihleri arasında kent genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele kapsamında kapsamlı denetim ve operasyonlar yürüttü. Bu çalışmalarda toplam 200 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 10'u tutuklandı.

Uyuşturucuya yönelik operasyonlar:

Narkotik ekipleri tarafından 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 5 parça bonzai, 12 parça halinde 5,71 gram metamfetamin, 820,63 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 1 gram kokain ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Asayiş ve aranan şahıslar:

Ekiplerin asayiş çalışmaları sırasında 303 olaya müdahale edildi ve bu kapsamda 153 şüpheli yakalandı. Bu gruptan adliyeye sevk edilip tutuklanan 3 kişi oldu. Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi de gözaltına alındı; bu kişilerden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve düzensiz göç denetimleri:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 7 adresteki operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3.200 elektronik sigara kiti, 320 paket sigara, 223 silah malzemesi ve 813 adet emtia ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı ve haklarında işlem başlatıldı.

Yetkili birimler, bir haftalık çalışma sonucu çıkan sonuçların kent güvenliğine katkı sağladığını belirtirken, soruşturmaların ve adli işlemlerin sürdüğünü duyurdu.

EKİPLER, 7-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KENT GENELİNDE ASAYİŞ, NARKOTİK, KAÇAKÇILIK VE DÜZENSİZ...

EKİPLER, 7-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KENT GENELİNDE ASAYİŞ, NARKOTİK, KAÇAKÇILIK VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİM VE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRDİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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