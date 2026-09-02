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Her gün halk sağlığı temasıyla Bursa'da farkındalık haftası

Bursa Büyükşehir, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda sağlıklı beslenmeden bağımlılıkla mücadeleye kadar başlıklarla kent genelinde etkinlikler düzenleyecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Her gün halk sağlığı temasıyla Bursa'da farkındalık haftası

Haftanın hedefi ve organizasyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Halk Sağlığı Haftası kapsamında kent genelinde bir dizi farkındalık etkinliği düzenliyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek programların temel amacı, toplumun tüm kesimlerinde sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek.

3 Eylül: Sağlıklı anne, sağlıklı nesil:

Hafta, 3 Eylül Perşembe günü başlayacak ve gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 14.30-15.00 arasında Cumhuriyet Caddesi'nde bando eşliğinde bir yürüyüş düzenlenecek. Aynı gün 10.00-16.30 saatleri arasında Ulu Cami - Gazi Orhan Parkı hattında halk sağlığı farkındalık stantları kurulacak; stantlarda koruyucu sağlık ve anne sağlığına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

4 Eylül: Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek:

4 Eylül Cuma günü etkinlik adresi Bursa Millet Bahçesi olacak. Saat 16.00-18.00 arasında düzenlenecek programda çocuklara yönelik beslenme ve hareketli yaşam konularında bilinç oluşturulacak; alanda çocuk oyun alanı ve çeşitli bilgilendirme stantları yer alacak.

7 Eylül: Hüdavendigar'da sağlıklı yaşam buluşması:

Haftanın öne çıkan etkinliklerinden biri 7 Eylül Pazartesi günü Hüdavendigar Kent Parkı'nda yapılacak. Sağlığa yaş al, sağlıklı kal temasıyla saat 16.00'dan itibaren halk sağlığı stantları ve çocuk aktiviteleri düzenlenecek. Programda Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Grubu'nun performansı, Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtımları, fizyoterapist eşliğinde fiziksel aktivite etkinlikleri ve nefes egzersizleri bulunuyor. Akşam saatlerinde Karagöz-Hacivat gösterisi ve nostaljik film müzikleri konseri katılımcılarla buluşacak.

8 Eylül: Bedenini dinle, harekete geç:

8 Eylül Salı günü Kent Konseyi Koza Salonu Halk Okulu'nda yapılacak oturumda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obeziteyle mücadele konuları ele alınacak. Programda ayrıca kanserde erken teşhis, aşılar, sağlık okuryazarlığı ve bağımlılıkla mücadele gibi kritik başlıklar üzerine bilgilendirmeler yapılacak.

Etkinlikler boyunca toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefleyen program, hem bilgilendirici stantlar hem de fiziksel aktivite ve kültürel etkinliklerle halk sağlığını gündemde tutmayı amaçlıyor. Organizasyonun koordinasyonu Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanıyor; vatandaşlar programa katılarak hem bilgi edinebilecek hem de sunulan aktivitelerle sağlıklı yaşam alışkanlıklarını deneyimleyebilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE VATANDAŞLARA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE VATANDAŞLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK. ‘HER GÜN HALK SAĞLIĞI’ TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROGRAMLARDA SAĞLIKLI BESLENMEDEN FİZİKSEL AKTİVİTEYE, ÇOCUK SAĞLIĞINDAN BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE KADAR HALK SAĞLIĞININ FARKLI BAŞLIKLARI ELE ALINACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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