Hilal-i Ahmer'den günümüze devam eden dayanışma

Bir asrı aşkın süredir Filistin halkına destek veren Türk Kızılay, kökenini 1868'de kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne dayandırıyor. Osmanlı dönemi sağlık ekipleri, özellikle Süveyş Sağlık Heyeti aracılığıyla 1917'de Gazze ve Kudüs hattında hastaneler ve imdat birimleri kurdu.

Cephelerden mülteci kamplarına: tarihsel süreklilik

Hilal-i Ahmer ekipleri, hem asker hem de sivil yaralılara sağlık hizmeti sundu; Aralık 1917'de Osmanlı idaresinin sona erdiği Kudüs'ten ayrılırken bile kimsesiz çocukların ve yaralıların bakımını üstlendi. Cephede esir düşen askerlerle aileleri arasındaki mektuplaşmanın sağlanması da bu döneme ilişkin önemli uygulamalardan biri oldu.

1948'deki yerinden edilme sürecinde çadır, battaniye, gıda ve ilaç sevkiyatlarıyla yardımlar sürdürüldü. Kurum, 1995'ten itibaren bölgedeki insani krizlere düzenli müdahil olmaya başladı ve 2008'de kurduğu Filistin Delegasyon Başkanlığı ile Gazze'deki varlığını kalıcı hale getirdi.

Güncel müdahaleler ve lojistik

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye kesintisiz yardım sağlıyor. AFAD koordinasyonunda düzenlenen 21 İyilik Gemisi ile bölgeye toplam 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Sevkiyatların önemli bir kısmı Mısır'daki El-Ariş Limanı üzerinden, Mısır Kızılayı ile iş birliği halinde gerçekleştiriliyor.

Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz ağustos ayında El-Ariş depolarını ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek bölgedeki lojistik akışı ve saha çalışmalarını yerinde inceledi. Yılmaz, sevkiyatların yanında Gazze'deki delegasyon aracılığıyla yerelden temin edilen malzemelerin de kullanıldığını belirtti.

İhtiyaca yönelik programlar

Kızılay'ın Gazze operasyonları sadece gıda dağıtımına odaklanmıyor: Protez-Ortez Destek projesi ile uzuv kaybı yaşayanlara yönelik uygulamalar başlatıldı. Kurum, günlük 150 ton içme suyu dağıtarak en az 15 bin kişinin temel su ihtiyacını karşılıyor ve bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca Gazzeli çocuklara psikososyal destek amacıyla oyun ve gösteri etkinlikleri düzenleniyor.

Sağlık alanında destek verilen kurumlardan bazıları Filistin Kızılayı'na ait Al Mawasi ve Al Emel hastaneleri oldu. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında bu iki hastanede görev yapan personele maaş desteği sağlandı ve çeşitli tıbbi malzemeler tedarik edilerek teslim edildi.

Türk Kızılay'ın çağrısı

Genel Başkan Yılmaz, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kış koşullarının barınma ihtiyacını artırdığını ve yardım girişlerindeki kısıtlamaların çalışmalarını zorlaştırdığını vurguladı. 'Türk Kızılay olarak, bölgedeki ekibimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullanan Yılmaz, yardımların güvenli ve sürekli biçimde ulaştırılmasının önemine işaret etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN İLAN EDİLEN 29 KASIM FİLİSTİN HALKIYLA ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ, TÜRK KIZILAY’IN FİLİSTİN HALKIYLA KURDUĞU KÖKLÜ BAĞI BİR KEZ DAHA HATIRLATIYOR. 1868’DE KURULAN KIZILAY, OSMANLI HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ DÖNEMİNDEN BU YANA BİR ASRI AŞKIN SÜREDİR FİLİSTİN HALKININ YANINDA.