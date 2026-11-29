Ziyaretin ana gündemi:

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüşmelerde bulundu. Görüşme, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapıldı; toplantıda Başkonsolosluk Kıdemli Ticaret Uzmanı Mustafa Başaran da hazır bulundu.

Bursa’nın potansiyeli ve odak maddeler:

Başkan Özer Matlı, BTSO’nun 60 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu belirtti. Matlı, Bursa’nın güçlü sanayi ve üretim altyapısı, gelişmiş lojistik ağları, tarımsal üretim ve gıda sektöründeki kapasitesi ile tarihi ve turizm değerlerinin yatırımcılar için cazip olduğunu vurguladı. Toplantıda özellikle Hollandalı firmaların Bursa’daki yatırım ve iş birliği fırsatları, ortak projeler ve firmaların karşılıklı ticaret yapmasını kolaylaştıracak adımlar ele alındı.

Vize süreçleri ve iş birliği ofisi önerisi:

Görüşmede, ticari temasların artırılması için vize süreçlerinin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Matlı, temsilcilerin birbirleriyle daha hızlı ve sık bir araya gelmesinin, somut ticari projelerin ve yatırım kararlarının artmasına katkı sağlayacağını belirterek, oda bünyesinde Hollandalı yetkililerle kurulacak bir iş birliği ofisinin üyeler için önemli destek sunacağını ifade etti.

Ek olarak Matlı, Bursa ile Hollanda arasındaki ticaret hacmine ilişkin verileri paylaştı: 2025'te 727 milyon dolar olarak belirtilen hacim içinde, geçtiğimiz yıl Bursa’dan Hollanda’ya 655 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve bunun Türkiye’nin Hollanda’ya yaptığı ihracatın %8’ine tekabül ettiğini söyledi. Matlı, makine, elektrikli cihaz, taşıt, plastik, mobilya, demir-çelik, alüminyum ve kauçuk gibi sektörlerde Hollanda’nın önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Başkonsolosun değerlendirmesi:

Hollanda Başkonsolosu Daan Huisinga, Bursa’nın ekonomik büyüklüğü, gelişmiş sanayi altyapısı ve girişimcilik potansiyelinin Hollandalı şirketler için dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Huisinga, Bursa ziyareti sırasında Hollanda menşeli firmalarla da bir araya gelerek onların Türkiye’deki deneyim ve karşılaştıkları ekonomik sorunları dinlediğini belirtti ve şehrin dinamizminin kendisini etkilediğini söyledi.

Huisinga, Türk girişimcilerin hızlı büyüme yeteneği ve pazarın hacminin, Hollanda şirketleriyle daha geniş kapsamlı iş birliklerini tetikleyeceğini ifade ederek, iki ülke arasında ticari temasların artırılmasının ve ortak projelerin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Toplantı, tarafların yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmeye dönük adımların atılması konusunda mutabık kalmasıyla sonlandı ve önümüzdeki dönemde somut iş birlikleri için temasların yoğunlaştırılacağı bildirildi.

HOLLANDA’NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU DAAN HUİSİNGA, BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI (BTSO) ZİYARET ETTİ. MURAT ÇAĞLAR(SAĞDA), DAAN HUİSİNGA (SOLDAN ÜÇÜNCÜ), ÖZER MATLI(SOLDAN DÖRDÜNCÜ)