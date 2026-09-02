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Hilvan’de oyun sırasında pompalı tüfek kazası: 10 yaşındaki Muhammed yaşamını yitirdi

Hilvan’ın Ovacık Mahallesi’nde 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., iddiaya göre evde pompalı tüfekle oynarken ateş alması sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hilvan’de oyun sırasında pompalı tüfek kazası: 10 yaşındaki Muhammed yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Muhammed H. Ş. iddiaya göre evde pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır şekilde yaralandı. Olayın detayları ve tüfeğin nasıl bulunduğuna ilişkin bilgiler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Sağlık müdahalesi ve sevk:

Silah sesini duyan aile fertleri, Muhammed’i kanlar içinde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu önce Hilvan Devlet Hastanesi'ne, ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'e sevk etti. Hastanede doktorların müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Adli süreç ve soruşturma:

Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi; adli ve idari süreçler sürüyor.

Olay, yerel halkta üzüntü ve tedirginlik yarattı; yetkililer vakayla ilgili inceleme ve gerekli işlemleri yürütüyor. Güvenli silah depolama ve çocukların erişiminin engellenmesi konuları tekrar gündeme geldi.

HİLVAN’DA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

HİLVAN’DA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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