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Bursa'da fabrika bahçesindeki palet yangını kontrol altına alındı

Mustafakemalpaşa'da kuru meyve-sebze fabrikasının bahçesindeki palet yangını, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da fabrika bahçesindeki palet yangını kontrol altına alındı

yangının meydana gelişi:

Mustafakemalpaşa ilçesi Koşuboğazı Mahallesi mevkiinde bulunan, kuru meyve ve sebze üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde tahta paletler alev aldı. Olay, çevredeki çalışanların alevleri fark etmesiyle ortaya çıktı.

Yangının başladığı anlara ilişkin yetkililerce yapılan açıklamada, yangının saat 12.30 sıralarında çıktığı belirtildi. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

soruşturma sürüyor:

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirdi. Fabrika ve çevresinde oluşan hasarın tespitine ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

BURSA&#039;NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KURU MEYVE VE SEBZE ÜZERİNE FAALİYET GÖSTEREN BİR FABRİKANIN...

BURSA'NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KURU MEYVE VE SEBZE ÜZERİNE FAALİYET GÖSTEREN BİR FABRİKANIN BAHÇESİNDE BULUNAN PALETLER ALEV ALDI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLERE MÜDAHALE EDEN EKİPLER, YANGINI KONTROL ALTINA ALARAK SÖNDÜRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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