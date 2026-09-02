Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde, dün öğle saatlerinde Yüce A.'ya ait bahçede çıkan yangın kısa sürede çevredeki tarlalara ve ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı; bölge sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar köylüler, kendilerine verilen su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

yangının seyri ve müdahale:

Alevler, rüzgârla birlikte önce açık alandaki otlaklara ardından ağaçlıklı bölgelere ulaştı. Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek, köylülerle koordineli bir şekilde soğutma ve söndürme çalışması yürüttü. Hızlı müdahale sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

muhabirin kurtardığı kaplumbağa ve yürek burkan görüntüler:

Yangını takip eden İHA muhabiri İlhami Çetin, alevler ve küller arasında ilerlemeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hiç tereddüt etmeden yangın bölgesine giren Çetin, kaplumbağayı elleriyle alarak güvenli alana taşıdı ve jandarma ile orman ekiplerine teslim etti. Kurtarılan kaplumbağa, yangından uzakta, yeşil bir alana bırakıldı.

Soğutma çalışmaları sırasında ise yangından kaçamayan ve alevler arasında kalarak telef olan bir başka kaplumbağanın görüntüleri de kaydedildi. Bölgedeki yıkım ve canlıların yaşadığı zarar, yangının etkisini ortaya koydu.

Olay yerinde ekiplerin soğutma çalışmaları ve hasar tespitleri sürüyor. Yetkililer, çevredeki halkı dikkatli olmaya çağırırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bolu'daki orman yangınında yürek burkan manzara