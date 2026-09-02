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Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

Doç. Dr. Tuğba Gürbüz, vajinal veya sezaryen doğumun anneliğin başarısını ölçmediğini; esas olanın sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi olduğunu vurguluyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

Doğum şekli anneliğin ölçütü değildir:

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Gürbüz, doğum sürecinde önceliğin anne ve bebek sağlığı olduğunu belirtiyor. Gürbüz, "İster vajinal ister sezaryen olsun, doğum şekli anneliğin başarısını belirlemez. Bizim için önemli olan bir bebeğin sağlıklı olarak annesinin kucağına gelmesi" sözleriyle yaklaşımı özetliyor.

Vücut gebeliğe doğal olarak hazırlanır:

Doç. Dr. Gürbüz, kadın vücudunun gebeliğin ilk dönemlerinden itibaren normal doğuma hazırlanma eğiliminde olduğunu ve bunun mucizevi bir sürecin parçası olduğunu aktarıyor. Buna karşın en sık karşılaşılan zorlukların başında doğum korkusu geldiğini vurguluyor; özellikle ilk gebeliklerde "Doğum sırasında nelerle karşılaşacağım" kaygısının yaygın olduğunu söylüyor.

Bilgilendirme ve profesyonel destek önem taşıyor:

Gürbüz, son yıllarda anne adaylarının normal doğuma olan ilgisinin artmasının sevindirici olduğunu, ancak sürecin sağlıklı yönetimi için bilinçli gebelik ve uzman yönlendirmesinin hayati olduğunu belirtiyor. Gebelik boyunca verilen eğitimler, profesyonel ebe desteği ve hastane içi programlarla anne adaylarının süreçleri daha iyi yönetir hale geldiğini, daha doğru sorular sorduğunu ve doğuma kendinden emin yaklaştığını ifade ediyor.

Uzman, her gebelik ve her doğumun farklı olduğunu şöyle açıklıyor: "Bazen her şey vajinal doğum için uygun görünse de süreç beklenmedik şekilde anne veya bebeğin sağlığı açısından sezaryenle sonuçlanabilir. Her annelik farklı, her gebelik farklı, her bebek farklı. Bizim için önemli olan bir bebeğin sağlıklı olarak annesinin kucağına gelmesi ve annenin doğum sırasında kendini güvende hissetmesidir."

Gürbüz son olarak, sağlık ekibinin yönlendirmesi ve gebelik eğitimiyle anne adaylarına "Ben bunu yapabilirim" duygusunun aşılanmasının sürecin başarısında belirleyici olduğunu vurguluyor.

DOĞUM VE TÜP BEBEK UZMANI DOÇ. DR. TUĞBA GÜRBÜZ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

DOĞUM VE TÜP BEBEK UZMANI DOÇ. DR. TUĞBA GÜRBÜZ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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