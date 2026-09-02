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Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

Kağıthane'de bir rezidansın 14'üncü katından avluya düşen 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul hayatını kaybetti. Düşme anları kameraya yansıdı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:16

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

Kağıthane'de sabah saatlerinde yaşanan yüksekten düşme olayı

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde dün sabah saat 05.00 sıralarında bir rezidanstan yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, binanın arka bölümündeki avluda hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında yaşamını yitiren kişinin 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul olduğu belirlendi. Oğul'un kaldığı dairenin 14'üncü katta bulunduğu ve olay anında balkondan avluya düştüğü kayıtlara geçti.

olay yeri incelemesi ve tespitler:

Polis ekipleri rezidansta yaptığı araştırmada Oğul'un daireyi bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığını tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Oğul'un cansız bedeni koroner amaçlı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve ekipler düşüşün nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

düşme anı ve güvenlik kayıtları:

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Oğul'un yüksekten düştüğü anlar yer aldı. Görüntüler, soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor ve polis olayla ilgili delilleri topluyor.

Yetkililer, olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için teknik inceleme ve tanık ifadelerine dayalı çalışmaları derinleştirdiğini bildirdi.

NİSA NUR OĞUL

NİSA NUR OĞUL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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