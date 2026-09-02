ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

ColendiBank ile BNY ortaklığı:

ColendiBank, dünya sermaye piyasalarının merkezinde yer alan ve küresel finansal sistemin en önemli kuruluşlarından biri olan Bank of New York Mellon Corporation (BNY) ile muhabir bankacılık ilişkisi başlattı. Bu adım, bankanın uluslararası ağını ve bankacılık altyapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak duyuruldu.

İş birliğinin kapsamı:

Taraflar arasındaki ilişki, temel olarak muhabir bankacılık çerçevesinde şekilleniyor. Bu yapı, ColendiBank'ın uluslararası ödeme ve hizmet kanallarına erişimini derinleştirirken, müşterilere sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına imkan tanıyacak şekilde konumlandırıldı.

Stratejik yansımalar:

ColendiBank için bu iş birliği, uzun vadede değer yaratan ortaklıklara verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. BNY'nin geniş uluslararası erişimi ile birlikte banka, uluslararası bankacılık yetkinliklerini ve finansal altyapısını küresel boyutta genişletme hedefini destekleyecek adımlar atacağını belirtti. Bu gelişme, ColendiBank'ın uluslararası piyasalarla entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik stratejik yöneliminin bir parçası olarak öne çıkıyor.

COLENDİBANK, DÜNYA SERMAYE PİYASALARININ MERKEZİNDE YER ALAN VE KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN EN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN OLAN BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATİON (BNY) İLE MUHABİR BANKACILIK İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.