Hınıs çalıştayı gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Erzurum’un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı kapsamında Hınıs ilçesinde geniş katılımlı bir çalıştay yapıldı. Toplantıya Hınıs Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı.

Ele alınan alanlar:

Çalıştayda ilçenin tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık, ticaret ile kültürel, sosyal ve dinî yaşam alanlarındaki mevcut durum, temel sorunlar ve ihtiyaçlar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar sorunların saha deneyimiyle bilimsel veriler ışığında tespit edilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Katılımcılar ve kararlar:

Toplantıda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Hınıs Kaymakamı Fatih Gülnar, Belediye Başkan Vekili, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve kooperatif temsilcileri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı yer aldı.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda Hınıs’ın potansiyelinin değerlendirilmesi, tespit edilen sorunlara bilimsel temelli çözüm önerileri geliştirilmesi ve üniversitenin ilgili akademik birimleriyle iş birliği içinde uygulanabilir projelerin başlatılması kararlaştırıldı. Bir yıllık dönemde somut proje ve uygulama adımlarının atılması hedeflendi.

Üniversitenin rolü vurgulandı:

Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fatih Kançınar, çalıştayı yalnızca sorunların dile getirildiği bir toplantı olarak değil, bilimsel bilgi ile yerel deneyimin buluştuğu çözüm odaklı bir iş birliğinin başlangıcı olarak nitelendirdi. Kançınar, "Üniversitelerin temel sorumluluğunun yalnızca bilgi üretmek değil, bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmek olduğuna inanıyoruz. Bu çalıştayın gerçek başarısı, bugün ortaya konulan fikirlerin önümüzdeki bir yıl içerisinde somut projelere ve toplumsal faydaya dönüşmesiyle ölçülecektir" dedi ve katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan tespitler ve öneriler, üniversitenin ilgili birimleriyle ortak projelere dönüştürülerek ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak adımların atılması için temel oluşturdu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN “ERZURUM'UN TEMEL İHTİYAÇ/SORUNLARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA HINIS İLÇESİNDE GENİŞ KATILIMLI BİR ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ.