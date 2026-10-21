Hisarcık'ta kutsal yolculuk için 23 kişilik umre kafilesi uğurlandı

Hisarcık'ta umre yolculuğu dualarla başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, umre ibadeti için yola çıkan 23 kişilik kafile, Merkez Çarşı Camii önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Katılımcılar, yakınlarıyla vedalaşıp helalleştikten sonra kutsal topraklara gitmek üzere hareket etti.

Uğurlama töreni:

Tören, şirket organizasyonuyla gerçekleştirildi. Din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve edilen dualar eşliğinde duygu yüklü anlar yaşandı. Cemaatten ve yakınlarından oluşan kalabalık, yolcuları omuzlayarak dualarla yolcu etti; davetliler ve katılımcılar arasında sıcak vedalaşmalar görüldü.

Toplumsal ve manevi boyut:

Bu tür uğurlamalar, yerel topluluklar için hem sosyal dayanışma hem de manevi paylaşıma vesile oluyor. Kafile üyeleri için umre yolculuğu bireysel bir ibadet olmanın ötesinde, aile ve çevreleriyle yapılan helalleşme ve destek buluşması niteliği taşıdı. Duygusal anlar ve topluluk birlikteliği, törene katılanların ortak hissiyatını ortaya koydu.

HİSARCIK’TA 23 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI