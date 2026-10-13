Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Hızardere köy yolunda yüzey yenileme çalışmaları devam ediyor

Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli'ye bağlı Hızardere Köyü'nde bozulan yol bölümlerini asfalt yama ile onarıyor; amaç sürüş konforu ve güvenliği artırmak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hızardere köy yolunda yüzey yenileme çalışmaları devam ediyor

Çalışmanın yürütüldüğü alan

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Hızardere Köyü sınırlarında bozulan yol bölümlerinin yenilenmesi için asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede zaman içinde oluşan çukur ve yüzey deformasyonları tespit edilerek öncelikli noktalarda müdahale ediliyor.

Yapılan işlemler ve hedefleri:

Uygulamada, bozulmuş yüzeyin temizlenmesi, çatlakların kapatılması ve uygun asfalt malzemesiyle yama yapılması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu müdahalelerle sürüş şartlarının iyileştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Planlama ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, köy yollarında ulaşım konforunun yükseltilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Ekipler, saha ihtiyaçlarına göre önceliklendirme yaparak çalışmaları yürütüyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI HIZARDERE KÖYÜ’NDE BOZULAN YOL BÖLÜMLERİNİN...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI HIZARDERE KÖYÜ’NDE BOZULAN YOL BÖLÜMLERİNİN YENİLENMESİ AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi
images

Tomarza'da ayçiçeği yükselişi: ekim alanı 25 bine ulaştı
images

Dedeler-Cuma yolunda konfor artışı: 7,2 kilometre sıcak asfalt seriliyor
images

Denizli ormanlarında 59 yangın çıktı, soruşturmalar 23 faili gösterdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi