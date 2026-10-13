Hızardere köy yolunda yüzey yenileme çalışmaları devam ediyor

Çalışmanın yürütüldüğü alan

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Hızardere Köyü sınırlarında bozulan yol bölümlerinin yenilenmesi için asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede zaman içinde oluşan çukur ve yüzey deformasyonları tespit edilerek öncelikli noktalarda müdahale ediliyor.

Yapılan işlemler ve hedefleri:

Uygulamada, bozulmuş yüzeyin temizlenmesi, çatlakların kapatılması ve uygun asfalt malzemesiyle yama yapılması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu müdahalelerle sürüş şartlarının iyileştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Planlama ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, köy yollarında ulaşım konforunun yükseltilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Ekipler, saha ihtiyaçlarına göre önceliklendirme yaparak çalışmaları yürütüyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI HIZARDERE KÖYÜ’NDE BOZULAN YOL BÖLÜMLERİNİN YENİLENMESİ AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.