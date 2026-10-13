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Tomarza'da ayçiçeği yükselişi: ekim alanı 25 bine ulaştı

Tomarza'da ayçiçeği hasadı başladı; 2026'da yaklaşık 25 bin dekarda ekilen ürün yağışların etkisiyle yüksek verim verdi, 2027'de 30 bine çıkması bekleniyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Tomarza'da ayçiçeği yükselişi: ekim alanı 25 bine ulaştı

Tomarza'da hasat başladı:

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçilerin son yıllarda alternatif ürün olarak daha fazla tercih ettiği ayçiçeği tarlalarında hasat dönemi açıldı. İlçede artan ekim alanları ve olumlu hava koşulları üreticilerin yüzünü güldürdü.

Ekim alanı ve verim:

Her yıl genişleyen ekim sahalarında 2026 sezonunda yaklaşık 25 bin dekar alana ayçiçeği ekildi. Yetkililer, 2026'da yağışların bol geçmesi nedeniyle ürünün genel olarak yüksek verim verdiğini belirtti.

Gelecek beklentileri:

Çiftçiler açısından önemli bir alternatif ürün haline gelen ayçiçeğinin, önümüzdeki yıllarda Tomarza'da daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor. 2027 yılında ise ekim alanının yaklaşık 30 bin dekara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERİN ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK SON YILLARDA DAHA FAZLA TERCİH...

KAYSERİ’NİN TOMARZA İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERİN ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK SON YILLARDA DAHA FAZLA TERCİH ETTİĞİ AYÇİÇEĞİNDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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