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Dedeler-Cuma yolunda konfor artışı: 7,2 kilometre sıcak asfalt seriliyor

Bolu İl Özel İdaresi, Mudurnu'daki Dedeler-Cuma grup yolunda 7,2 km sıcak asfalt (BSK) çalışması başlattı; hedef ulaşım konforu ve kışlara karşı dayanıklılık.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Dedeler-Cuma yolunda konfor artışı: 7,2 kilometre sıcak asfalt seriliyor

Çalışma kapsamı ve amaç:

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, Mudurnu ilçesinde bulunan Dedeler-Cuma köyleri grup yolunda sıcak asfalt (BSK) uygulamasına başladı. Toplam 7,2 kilometre uzunluğundaki güzergahın yenilenmesiyle amaç, bölge halkının günlük ulaşım konforunu yükseltmek ve olumsuz hava koşullarında yol güvenliğini artırmaktır.

Beklenen faydalar:

Sıcak asfalt kaplamanın, özellikle kış aylarında ortaya çıkan buzlanma ve çamur gibi sorunlara karşı daha dayanıklı bir yüzey sağlayacağı belirtiliyor. Çalışmalar tamamlandığında araçların seyir konforunda artış, bakım maliyetlerinde azalma ve ulaşım süresinde kısalma bekleniyor.

Yetkililer, proje kapsamında yapılan alt yapı hazırlıklarının ve drenaj düzenlemelerinin de yol ömrünü uzatmayı hedeflediğini vurguladı. Uygulama sırasında ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı, çalışma programına göre geçici düzenlemeler yapılacağı bildirildi.

Bolu İl Özel İdaresi, kent genelinde köy yollarında yürüttüğü bakım, onarım ve yol yapım çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu; Dedeler-Cuma hattındaki BSK uygulaması, bu kapsamda öncelikli işler arasında yer alıyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, DEDELER-CUMA KÖYLERİ GRUP YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI....

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE, DEDELER-CUMA KÖYLERİ GRUP YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. 7,2 KİLOMETRELİK YOLUN, ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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