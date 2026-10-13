Denizli ormanlarında 59 yangın çıktı, soruşturmalar 23 faili gösterdi

yangın bilançosu ve soruşturmalar:

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, 2025 sezonunda kent genelinde 59 orman yangınının meydana geldiğini ve bu yangınlarda toplam 114 hektarlık alanın etkilendiğini bildirdi. Köle, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin yürütülen incelemelerde şu ana kadar 23 olayın failinin tespit edildiğini, diğer olaylarla ilgili araştırmaların ve adli süreçlerin sürdüğünü söyledi.

Bölge Müdürü, yangın sezonunun geçmiş yıllara kıyasla genel olarak başarılı geçtiğini, can kaybı yaşanmadığını ve zarar gören alanların asgari düzeyde kaldığını vurguladı. Ayrıca yangınlara ilişkin yaptırımların ve tazminat süreçlerinin titizlikle takip edildiğini belirtti.

müdahale, denetim ve kapasite artışı:

Denizli'de yangınla mücadele çalışmalarının saha ve hava denetimleriyle desteklendiği kaydedildi. Honaz Dağı Milli Parkı ile Buldan Bölmekaya bölgelerindeki yangınlarda yürütülen çalışmalar helikopterle havadan denetlendi. Köle, helikopter sayısının ikiye çıkarıldığını ve Uşak'tan da bir helikopterin görev yapacağını söyleyerek bunun müdahale kapasitesine katkı sağladığını ifade etti.

Kentte orman varlığının önemine dikkat çeken Köle, Denizli'nin yaklaşık olarak yüzde 48