Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Denizli ormanlarında 59 yangın çıktı, soruşturmalar 23 faili gösterdi

Ahmet Köle, Denizli'de 2025'te çıkan 59 orman yangınında 114 hektarın zarar gördüğünü, 23 yangının failinin tespit edildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:48

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Denizli ormanlarında 59 yangın çıktı, soruşturmalar 23 faili gösterdi

yangın bilançosu ve soruşturmalar:

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, 2025 sezonunda kent genelinde 59 orman yangınının meydana geldiğini ve bu yangınlarda toplam 114 hektarlık alanın etkilendiğini bildirdi. Köle, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin yürütülen incelemelerde şu ana kadar 23 olayın failinin tespit edildiğini, diğer olaylarla ilgili araştırmaların ve adli süreçlerin sürdüğünü söyledi.

Bölge Müdürü, yangın sezonunun geçmiş yıllara kıyasla genel olarak başarılı geçtiğini, can kaybı yaşanmadığını ve zarar gören alanların asgari düzeyde kaldığını vurguladı. Ayrıca yangınlara ilişkin yaptırımların ve tazminat süreçlerinin titizlikle takip edildiğini belirtti.

müdahale, denetim ve kapasite artışı:

Denizli'de yangınla mücadele çalışmalarının saha ve hava denetimleriyle desteklendiği kaydedildi. Honaz Dağı Milli Parkı ile Buldan Bölmekaya bölgelerindeki yangınlarda yürütülen çalışmalar helikopterle havadan denetlendi. Köle, helikopter sayısının ikiye çıkarıldığını ve Uşak'tan da bir helikopterin görev yapacağını söyleyerek bunun müdahale kapasitesine katkı sağladığını ifade etti.

Kentte orman varlığının önemine dikkat çeken Köle, Denizli'nin yaklaşık olarak yüzde 48

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tomarza'da ayçiçeği yükselişi: ekim alanı 25 bine ulaştı
images

Dedeler-Cuma yolunda konfor artışı: 7,2 kilometre sıcak asfalt seriliyor
images

Safranbolu'da kurt sürüsünün köye inmesi köylüleri alarma geçirdi
images

Safranbolu Akkışla'da gece nöbeti: kurt sürüleri hayvanlara saldırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi